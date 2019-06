Failliete restaurantuitbater krijgt 2 jaar cel met uitstel voor dealen van XTC Bart Boterman

17u38 1 Knokke-Heist Een voormalige restaurantuitbater in Knokke is veroordeeld tot 2 jaar cel en 8.000 euro boete, weliswaar beiden met probatie-uitstel. Meetjeslander Joachim V. baatte tot eind 2017 La P’tite Différence op het Alfred Verweeplein uit en liep op 5 september vorig jaar tegen de lamp met 60 XTC-pillen op zak.

“Zijn restaurant in Knokke ging failliet. Hij zat met een enorme financiële kater en was verslaafd aan coke, onder meer door de invloed van zijn chef-kok. Hij dealde om zelf gebruikershoeveelheden over te houden en in zijn verslaving te voorzien”, pleitte zijn advocaat. Maar de rechter was zijn eerdere veroordeling voor het dealen van drugs nog niet vergeten. “Steek je dit nu op je chef-kok? Je bent gewoon nooit gestopt met dealen. Geef het maar toe”, fulmineerde de rechter.

De procureur voegde toe dat de gegevens van de ANPR-camera aantoonden dat de beklaagde in de zomermaanden bepaalde nachten over en weer reed naar Knokke . Uit andere politionele info bleek dat hij in 2017 nog coke stond te dealen in Knokke. De openbaar ministerie had 3 jaar cel, een geldboete en een verbeurd verklaring van 9.000 euro gevorderd. Uiteindelijk bleef het vonnis vrijdagmorgen behoorlijk mild. De man kreeg 2 jaar cel en 8.000 euro voorwaardelijk, maar moet zich wel aan een resem voorwaarden houden om zijn drugsprobleem aan te pakken. Er werd wel een verbeurd verklaring van 2.500 euro uitgesproken.