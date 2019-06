Extra trekpleister voor zonnekloppers aan de kust: Magnum opent winkel in Knokke Mathias Mariën

01 juni 2019

16u38 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke-Heist is sinds zaterdagochtend een absolute trekpleister rijker. Op het Lichttorenplein - vlakbij de zee - opende de enige Magnum Pleasure Store van België. Het ijssalon van het wereldbekende merk blijft minstens de volledige zomer open.

Na Milaan, Londen en Warschau is nu ook Knokke aan de beurt. Het ijssalon draait volledig rond de befaamde ‘frisco’s ‘ en onderscheidt zich daarmee van andere ijsjeszaken aan de kust. “Het is een uniek concept. Wij creëren ter plaatse de mensen hun Magnum ijs volledig naar hun eigen smaak en keuze", klinkt het veelbelovend. Net vandaag tijdens de opening liepen de temperaturen vlotjes boven de 25 graden, wat meteen voor heel wat nieuwsgierigen zorgde. Wie zin heeft in een gepersonaliseerd ijsje van Magnum hoeft echter nog niet meteen te panikeren. De Magnum Pleasure Store blijft nog minstens de hele zomer in Knokke. In 2017 opende er al eens een gelijkaardige Store in Gent. De zaakvoerders in Knokke nog op zoek naar gemotiveerde jobstudenten voor juni, juli, augustus en september. Bij voorkeur spreken ze een mondje Engels en Frans. Solliciteren kan per mail naar info@simonpeeters.be