Extra inzet politiemensen bij start nieuw schooljaar Mathias Mariën

31 augustus 2020

12u50 0 Knokke-Heist De politie van Damme/Knokke-Heist zal bij de start van het schooljaar opnieuw extra manschappen inzetten op de schoolroutes en in de drukke schoolomgevingen. Ook de flitswagen zal in de omgeving van scholen opduiken.

“Veel kinderen en ouders komen door de coronamaatregelen in een gewijzigde schoolomgeving terecht”, zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Om de terugkeer naar school vlot en veilig te laten verlopen zet ons team heel wat politiemensen in. Onze toezichtspatrouilles hebben oog voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de coronamaatregelen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een verkeersveilige schoolomgeving is een prioriteit voor het politieteam, maar het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. “Het is belangrijk dat ook de scholen en ouders het goede voorbeeld geven”, zegt Isolde Van Eenooghe. “Steken ze op de correcte plaats over? Klikken ze de kinderen op de juiste manier vast? Respecteren ze de zone 30 en parkeren ze de wagen reglementair?” Als gemachtigd opzichter zetten al verschillende leerkrachten en ouders zich in voor een veilige schoolomgeving. Het is ook belangrijk dat ter hoogte van de schoolpoort de sociale afstandsmaatregel wordt gerespecteerd.

Flitswagen

Met de heropstart van de scholen duikt ook de flitswagen opnieuw op in de schoolomgevingen. “Locaties waar een verhoogd veiligheidsrisico is voor fietsers en voetgangers, zoals de drukke schoolroutes en -omgevingen, krijgen voorrang”, zegt Van Eenooghe. Het politieteam roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via het contactformulier op www.politie.be/5446.