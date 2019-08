Experience Days in Sportoase Duinenwater Mathias Mariën

27 augustus 2019

07u41 0 Knokke-Heist Zaterdag 14 en zondag 15 september is het opnieuw zover: de 16de editie van de Experience Days van Sportoase Duinenwater.

Tijdens deze opendeurdagen,telkens van 8 tot 18 uur, voorzien de organisatoren animatie voor jong en oud. Had je graag wat info gekregen? Wil je eens proeven van de groepslessen? Zin om even stoom af te blazen tijdens een spelletje archery tag in het zwembad? Of gewoon even de sfeer komen opsnuiven kan uiteraard ook. Jong en oud zijn van harte welkom in Sportoase Duinenwater. Alle info is terug te vinden op www.sportoase.be