Ex F1-piloot Thierry Boutsen jurylid tijdens Zoute Grand Prix Mathias Mariën

13 september 2019

13u12 3

Ex-F1 piloot en Le Mans coureur Thierry Boutsen maakt dit jaar deel uit van de internationale jury van het ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE® by Degroof Petercam.

De laatste Belgische winnaar van een Formule 1 wedstrijd (Grote Prijs van Hongarije, 1990) was altijd al gepassioneerd door techniek. Dat bleek niet alleen tijdens zijn rijkgevulde carrière maar ook in zijn zakelijke leven. Met 163 wedstrijden op z’n palmares behaalde hij zijn grootste successen in de F1 bij de teams van Benetton en Williams/Renault. Zo won hij in 1989 zijn eerste twee races: de Grand Prix van Canada en van Australië, daarna de GP van Hongarije een jaar later.

Hij reed ook voor Porsche, Peugeot, Toyota en anderen in endurance racen, waar hij ook tal van wedstrijden won, waaronder de Monza and Spa 1000 km en de 24 uur van Daytona en Zolder. In 1999 stopte hij met racen. Sindsdien concentreert hij zich volledig op Boutsen Aviation. Met succes. Het bedrijf, opgericht in 1997, is vandaag een van de grootste Europese makelaars in privéjets met meer dan 375 verkochte vliegtuigen. Daarnaast heeft Boutsen een Classic Car bedrijf in Monaco, waar hij uitzonderlijke auto’s aan uitzonderlijke klanten levert.

Vereerd

De organisatie van de ZOUTE GRAND PRIX® is vereerd dit icoon van de Belgische autosport te mogen verwelkomen op de tiende editie van het oldtimerfestival. De elegantiewedstrijd voor zeldzame en bijzondere classic cars vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 oktober in de Royal Zoute Club in Knokke-Heist. Thierry Boutsen zal die dagen mee de jurering van de deelnemende wagens verzorgen op de terreinen van de Royal Zoute Golf Club.