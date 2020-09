Even één richting in Kalvekeetdijk door werken Mathias Mariën

29 september 2020

11u55 0 Knokke-Heist Langs de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist is er momenteel t ussen de Kragendijk en Natiënlaan plaatselijk eenrichtingsverkeer omwille van werken.

Enkel gemotoriseerd verkeer in de richting van de Kragendijk (vanaf de Natienlaan) is toegelaten. Gemotoriseerd verkeer uit de tegenovergestelde richting wordt omgeleid via de Kragendijk tot aan de Natiënlaan. Fietsers kunnen in de beide rijrichtingen blijven rijden. De werken zijn tot vrijdag 2 oktober gepland.