Ereraadslid Knokke-Heist viert briljanten huwelijksverjaardag Mathias Mariën

14 januari 2020

11u10 0 Knokke-Heist Wilfried Bossaert (88) en Christina Bearelle (88) vierden hun 65ste huwelijksverjaardag in restaurant Charl’s. Het koppel stapte op 13 januari 1955 in het huwelijksbootje in Knokke. Schepenen Jan Morbee en Anthony Wittesaele feliciteerden het echtpaar in naam van het gemeentebestuur.

Wilfried Bossaert is geboren in Brugge op 5 juli 1931. Hij groeide op in een gezin met 2 kinderen. Zijn vader werkte 45 jaar bij de Regie van de telefoon. Het gezin woonde in Knokke en Wilfried liep er school en bracht er zijn jeugd door. Hij deed legerdienst gedurende 24 maanden. Daarna werd hij uurwerkmaker, een stiel die hij 45 jaar lang uitvoerde.

Christina Bearelle zag het levenslicht in Aarsele op 26 december 1931. Ze komt uit een gezin met 5 kinderen. Haar vader was vlashandelaar. Het gezin woonde in Wakken. Christina bracht er haar jeugd door en liep school in het pensionaat van Wakken. Na haar huwelijk met Wilfried baatte ze de zaak uit.

Het paar heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Wilfried gaat regelmatig golfen en is al 50 jaar lid van de golfclub. Hij fietst graag. Christina ging vroeger veel fietsen. Wilfried is ereraadslid van Knokke-Heist, was 25 jaar lid van de Lions in Knokke, was lid van het Cantabile koor en zat in de Zeegalm.