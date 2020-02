Erehaag voor verongelukte politiehonden Redactie

08 februari 2020

00u00 0 Knokke-Heist Met een indrukwekkende erehaag van meer dan 100 politie- honden en hun baasjes is in Knokke afscheid genomen van Drago en Blue. "Mijn maatjes, wat hadden we nog veel plannen. Bedankt voor jullie inzet. Jullie waren het perfecte team", liet de honden- begeleider van de verongelukte honden voorlezen.

Een rouwregister, een eredienst, twee urnes met gouden pootafdrukjes, een erehaag en heel wat emotionele woorden: het afscheid van Drago en Blue, die vorige week stierven bij een verkeersongeval, maakte heel wat los. Niet alleen bij hun begeleider Bjorn. "Ze waren zijn soulmates, zijn beste vrienden, zijn familie", sprak korpschef Steve Desmet. De meer dan 100 hondenbegeleiders die uit heel Vlaanderen en Brussel naar Knokke waren afgezakt voor een laatste groet, knikten stuk voor stuk begripvol. Sommigen veegden een traan weg. "De band tussen een hond en een begeleider is uniek", verwoordde een collega het. "Je start samen wanneer de puppy acht weken oud is. Je traint dagelijks, vaak ook na de uren. We zijn de klok rond bij elkaar. Als hondenbegeleider ben je meestal ook alleen met je diensthond op pad. Zij zijn onze collega. En de hond moet ook ingepast worden thuis, binnen je gezin. Elke hondenbegeleider begrijpt hoe immens het verdriet van Bjorn nu moet zijn."

Disney-effect

Professor en biologisch psycholoog Rudi D'Hooge (KU Leuven) kan de band tussen een politiehond en z'n baasje niet beter omschrijven. "Er is geen enkel ander huisdier dat zich zo aan de mens bindt als een hond - of je moest een aap in huis hebben", zegt de prof lachend. "Een politiehond en zijn begeleider zijn dag en nacht samen. Ze zijn collega's, maar ook huisgenoten. Een hond is voor veel mensen een extra gezinslid. Die verregaande vermenselijking maakt het verlies moeilijk."

"Honderd jaar geleden was zoiets ondenkbaar", zegt hij nog. Maar het Disney-effect heeft daar verandering in gebracht. "In tekenfilms kunnen dieren praten, dragen ze kleding en stappen ze rechtop. Bijna niemand die daar nog vreemd van opkijkt. Het is een heel westers fenomeen. In China hebben ze zulke gevoelens voor dieren niet."

