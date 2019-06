Enorme ravage nadat puin dak van vakantiewoning in Knokke doorboort: “Dit kon véél erger afgelopen zijn” Mathias Mariën

16u25 0 Knokke-Heist Een vakantiewoning langs de Dumortierlaan in Knokke is voorlopig onbewoonbaar nadat er zondagavond een loodzware topgevel door het dak viel. De bewoners waren gelukkig niet aanwezig en ontsnapten zo aan het ergste. “Er zitten verschillende gaten in ons dak. We kunnen recht naar buiten kijken. Dit kon erger afgelopen zijn”, getuigt de eigenaar.

Een grote hoop puin op het toilet, stukken plafond op de kinderbedjes, scheuren in de muren en grote gaten in het dak: de ravage in het flatgebouw is enorm. Wat er precies gebeurde, is vooralsnog onduidelijk. Vast staat dat een topgevel in aanbouw loskwam en meters diep naar beneden viel. De gevolgen waren zwaar. De betonnen constructie doorboorde een plat dak van een woning en winkel, waarna het puin in de leefruimtes kwam te liggen. Als bij wonder geraakte er niemand gewond.

Niet eerste keer

De politie en brandweer snelden na het incident ter plaatse. Al snel bleek het puin afkomstig te zijn van een appartementsgebouw dat momenteel gebouwd wordt in de nabijgelegen Diksmuidestraat. Omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar, deed de brandweer de nodige controles. Uiteindelijk bleek de situatie snel onder controle. Behalve de enorme schade, was er geen gevaar voor verdere instorting. Bij de politie van Knokke bevestigen ze het voorval. “Gewonden vielen er niet”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. Dat laatste mag bijna een wonder geheten worden gezien de ravage. Het grote geluk was dat de flat wordt gebruikt als vakantiewoning en zondagavond niet bewoond was. Volgens de eigenaar is het niet de eerste keer dat er brokstukken op zijn dak vallen door de werkzaamheden. “Toen de politie me opbelde, ben ik meteen ter plaatse gekomen. De schade is echt héél groot”, getuigt de man. Tijdens een rondleiding blijkt dat zijn woorden alles behalve overdreven zijn. “Als je kijkt waar het puin allemaal ligt, kon dit véél erger afgelopen zijn”, klinkt het aangeslagen.

Onbewoonbaar

De vakantiewoning is wellicht voor lange tijd onbewoonbaar. De eigenaar kan vanuit zijn woonkamer momenteel letterlijk naar buiten kijken door het dak. “De slaapkamers, de keuken, het toilet … Het puin ligt echt overal”, zucht hij. Het puin doorboorde ook het platte dak van de ondergelegen kledingwinkel, maar die kon wel gewoon openen. Wellicht is de schade daar beperkt tot de bergruimte.