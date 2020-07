En plots waan je je niet in Knokke-Heist, maar in Miami Beach Mathias Mariën

03 juli 2020

10u37 0 Knokke-Heist De Spaanse street artist Antonyo Marest heeft de Strandstraat in het Zoute van Knokke-Heist opgefleurd. De verweerde gevel van een afbraakpand kreeg een vrolijke facelift in zuiderse pasteltinten.

Marest ging aan de slag in opdracht van The Cappelleschi Gallery, eveneens in de Strandstraat, en met financiële steun van de vzw Toerisme Knokke-Heist.

De façade in gele, groene, roze en paarse schakeringen fleurt het kille steegje met saaie betonblokken tussen de Kustlaan en de Zeedijk helemaal op. Je krijgt de illusie dat je aan het ronddwalen bent in het Art Deco District van Miami Beach.

Op de gevel prijkt nu ook een reusachtige lichtroze ijslolly met een topping van smeltende chocolade. Dat ontwerp van Antonyo Marest werd met een 3D-printer gerealiseerd door Twan Kerckhofs van Art Nzo uit het Limburgse Bree. De contouren van de ‘pink frisco’, waar een reusachtige ijsliefhebber schijnbaar zijn tanden al heeft ingezet, zijn ‘s avonds met een azuurblauwe neonlijn verlicht.