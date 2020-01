Elke sollicitatie een feestje! Knoks ziekenhuis pikt potentiële werknemers zelf op met de Ambulance Ambiance Mathias Mariën

15 januari 2020

06u50 0 Knokke-Heist Zeg niet zomaar ziekenwagen tegen de AmbulanceAmbiance. Het AZ Zeno in Knokke-Heist pikt potentiële werknemers thuis op, waarna er een klein feestje losbarst in het omgebouwde voertuig. Ook het sollicitatiegesprek zelf kan er - indien gewenst - plaatsvinden. “In deze regio is het een hele uitdaging om nieuw personeel aan te trekken. Met deze campagne willen we ons onderscheiden én meteen tonen dat het leuk werken is in ons ziekenhuis", zegt Ruben Van Leeuwe, hoofd van de personeelsdienst.

De muziek bonkt door de geluidsinstallatie van de omgebouwde ambulance wanneer Ruben zijn allereerste sollicitante tegemoet rijdt. “We zijn volop bezig met een soort hitlijst van het AZ Zeno. Aan de potentiële werknemers vragen we bovendien hun favoriete liedje. Bij aankomst laten we dat spelen”, legt de personeelsmanager uit. Enkele ogenblikken later parkeert Ruben voor de deur van Sofie De Geyter. Zij is zichtbaar enthousiast wanneer ze de deuren opent en het getunede voertuig - een feestbus/ziekenwagen - ziet staan. “De max”, zegt ze met een brede glimlach.

Onder de indruk

Eenmaal de AmbianceAmbulance geparkeerd staat, is het uiteraard tijd voor bittere ernst. De muziek gaat uit en op dat moment krijgt de sollicitant twee mogelijkheden: ofwel vindt het gesprek in de ziekenwagen zelf plaats, voor hun eigen deur, ofwel rijden ze in de ambulance samen terug naar het ziekenhuis. Meestal wordt geopteerd voor dat laatste en in dat geval gaat tijdens de rit ook de muziek weer aan. In het geval van Sofie De Geyter wordt evenwel voor de sollicitatie op locatie gekozen. De 38-jarige wil graag aan de slag als verpleegkundige in het AZ Zeno en doorloopt samen met Ruben Van Leeuwe een hele vragenlijst. “Vrijdag weet je of je de job hebt", klinkt het na afloop.

Voor Sofie was het alvast een bijzondere ervaring. “Het was echt fantastisch om je mogelijk toekomstige werkgever zo te zien arriveren”, glimlacht Sofie terwijl ze de discobal en muziekinstallatie aanschouwt. “Ik ben eigenlijk echt wel onder de indruk.”

Het AZ Zeno, met vestigingen in Knokke en Blankenberge, pakt niet zomaar uit met de campagne. Verpleegkundige is een knelpuntberoep. Daarbovenop is het in de regio rond Knokke-Heist extra moeilijk om medewerkers te vinden door zijn geïsoleerde en exclusieve ligging. “In de zee vind je geen medewerkers en we liggen ook aan de Nederlandse grens. Evident is het dus zeker niet”, klinkt het binnen het ziekenhuis.

Momenteel heeft AZ Zeno een twintigtal openstaande vacatures, het merendeel daarvan voor verpleegkundigen. “Maar we zoeken ook artsen, paramedici en medewerkers voor de huishoudelijke dienst”, zegt Ruben Van Leeuwe. “Tijdens de campagneperiode kunnen kandidaten de AmbianceAmbulance bellen. Om de actie in de kijker te zetten, namen we een video op met eigen medewerkers als figuranten. Op deze originele manier proberen we op te vallen bij de doelgroep."

Wie interesse heeft: de AmbulanceAmbiance is te bereiken op het nummer 0471/01.77.77. Belangrijk: je kan bij AZ Zeno uiteraard ook nog op de ‘klassieke’ manier de sollicitatieprocedure ondergaan.