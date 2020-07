Elizabetlaan in Heist opnieuw open in beide richtingen Mathias Mariën

09u13 0 Knokke-Heist Vrijdag wordt de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan ter hoogte van het Heldenplein in Knokke-Heist opnieuw opengesteld voor het verkeer met als bestemming Duinbergen en Knokke. Aangezien de wegwerkzaamheden nog niet volledig voltooid zijn, geldt om veiligheidsredenen een snelheidsbeperking van maximaal 30km/u tussen het Heldenplein en de Anemonenlaan.

De tramsporen kunnen niet gedwarst worden ter hoogte van de Rampe en de Krommedijk. De Krommedijk is nog zowel voor auto-, fiets- als voetgangersverkeer afgesloten tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan. Ongeveer ter hoogte van de Noordstraat kunnen automobilisten via de al gedeeltelijk aangelegde ovonde van de Elizabetlaan naar de Knokkestraat (of omgekeerd) rijden. De fietsers kunnen gebruik maken van het tweerichtingsfietspad langs de noordelijke zijde van de Elizabetlaan, tussen de Anemonenlaan en de Parkstraat. Tussen de Parkstraat en Heldenplein moeten de fietsers via de Graaf d’Ursellaan rijden. Voetgangers kunnen de Elizabetlaan enkel dwarsen ter hoogte van de verkeerslichten van het Heldenplein, via de voetgangerstunnel ter hoogte van de Parkstraat en ter hoogte van de Krommedijk via de Pastuurdijk aan de Anemonenlaan.

Infopanelen op De Kinkhoorn

Wie meer info wenst over de vernieuwde doortocht in de Elizabetlaan en de herinrichting van het Helden- en Vissershuldeplein kan terecht op De Kinkhoorn. Op dit gezellige binnenpleintje tussen de Graaf ‘Ursellaan en de Zeedijk staan infopanelen die in woord en beeld een uitgebreid overzicht geven van de metamorfose die Heist-aan-Zee in de eerstkomende jaren te wachten staat.