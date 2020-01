Eerste schepen neemt het op voor geviseerde burgemeester: “Much ado about nothing” Mathias Mariën

07 januari 2020

18u37 2 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist blijft als één blok achter burgemeester Leopold Lippens staan. Volgens eerste schepen Piet De Groote is er van belangenvermenging geen sprake. “Voor mij is het much ado about nothing. De burgemeester is de eerste om bij de minste twijfel buiten te gaan. Het ging hier puur om een misvatting”, zegt De Groote.

Volgens de eerste schepen ging het bewuste agendapunt bovendien niet specifiek over de Tolpaertpolder. “Als gemeente moesten we enkel advies geven aan de provincie over de afbakening van kleinstedelijk gebied. Simpel gezegd: de contouren waarbinnen nog stedenbouwkundige projecten mogelijk zijn bepalen. De Tolpaerpolder bleek daar onderdeel van te zijn. De burgemeester geeft ook toe dat hij daar achteraf bekeken beter niet aanwezig was geweest, maar bij het zien van het agendapunt stond hij er niet bij stil", zegt Piet De Groote, die benadrukt dat de burgemeester al helemaal geen beslissing nam in het dossier van de Tolpaertpolder. “Als gemeenteraad moesten we enkel advies geven. Er was trouwens een unaniem positief advies. Geloof me: onze burgemeester is de eerste om buiten te gaan als er dossiers op tafel liggen waarin sprake kan zijn van mogelijke belangenvermenging.”