Eerste ecologische schaatsbaan in Benelux opent dit weekend in Knokke Mathias Mariën

12 november 2019

17u46 0 Knokke-Heist Dit weekend opent Lakeside Paradise in Knokke-Heist de eerste ecologische schaatsbaan in de Benelux. Daarnaast zijn er ook twee Curlingbanen.

Het materiaal waarop geschaatst wordt, bestaat uit duurzaam en gerecycleerd synthetisch materiaal dat zo goed als geen onderhoud vergt en een constante glijbaarheidsfactor biedt van 98% ten opzichte van echt ijs. Er is dus geen water noch elektriciteit nodig, en ook de buitentemperatuur doet er niet toe. Je schaatst dus altijd op een glad droog wit oppervlak. “Het is de bedoeling iedereen schaats- en curlingplezier aan te bieden gedurende alle winterweekends en vakantiedagen, en dit tot en met de carnavalverlof”, zegt Frank Vanleenhove De openingsuren zijn voorlopig van 11u tot 19u. Alles bevindt zich op het terras van Lakeside Paradise met een uniek zicht op het Duinenwatermeer. Parkeren kan voor de deur.

Opening

Een schaatsbeurt duurt telkens twee uur en kost 5 euro per persoon. Een ijshockeybeurt kost 10 euro en is telkens van 15-17 uur. Het is ook mogelijk de ganse baan af te huren voor 125 euro. De schaatsbaan is 8 op 15 meter en biedt met kleine doelen de mogelijkheid om ook ijshockey te spelen. Ook hiervoor is alle materiaal voorzien en in de prijs inbegrepen. Ideaal voor groepen en verenigingen om eens een ijshockeytornooi in te plannen. De curlingbanen zijn 10 meter lang, bieden drie spelmogelijkheden en kunnen per uur gehuurd worden voor de prijs van 20 euro. Ook hier is alle materiaal voorhanden. Om dit alles nog – winters- gezelliger te maken kan men op Lakeside Paradise onder andere genieten van een onvervalste kaasfondue, Assiette Savoyarde, en Kaiserschmarren (de krokant gebakken typische Oostenrijkse pannenkoek). Daar het gaat om het eerste winterse schaatsplezier in de ganse Benelux op dergelijke baan (straks ook Brugge, De Haan, Wenduine en Oostkamp), is er op zaterdag 16 november om 14 uur een feestelijke opening met een demonstratie van Liselotte Robeyns en de Yeti Bears , waarop iedereen welkom.