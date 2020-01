Een rijbewijs heeft Thibaut (17) nog niet, maar vliegen met helikopters kan de tiener wél Mathias Mariën

29 januari 2020

17u49 2 Knokke-Heist Hij is amper 17 jaar en 7 maanden, moet zijn rijbewijs nog halen, maar woensdagmiddag kreeg Thibaut Cauwels uit Knokke al zijn vliegbrevet uit handen van burgemeester Leopold Lippens en examinator Danny Croon.

De liefde voor helikopters is Thibaut dan ook met de paplepel ingegeven. De papa van de tiener, Patrick Cauwels, is namelijk de uitbater van Knokke Heliport. Als kind maakte de 17-jarige tekeningen van slechts één ding: helikopters. Anderhalf jaar geleden begon hij een opleiding om zijn vliegbrevet te halen. Een missie waarin de jongeman met glans slaagde. Zijn ultieme doel is een commerciële piloot te worden, al zal hij daarvoor wel eerst nog 170 vlieguren moeten verzamelen. Grappig detail: hoewel Thibaut al met een helikopter mag vliegen, beschikt de tiener nog niet over een rijbewijs. Dat is een werkje voor deze zomer, wanneer hij 18 is geworden. Zijn theoretisch rijexamen legde de tiener wel al met glans af.