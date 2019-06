Edward Verheyestraat afgesloten tussen Nyckeesstraat en Smedenstraat Mathias Mariën

24 juni 2019

De rijbaan van de Edward Verheyestraat tussen de Nyckeesstraat en Smedenstraat in Knokke is sinds maandag afgesloten voor het verkeer. De aannemer moet er de rioolleiding van het Olivier Stadion op de inspectieput in de rijweg Edward Verheyestraat aansluiten. De werkzaamheden zullen op vrijdag 28 juni beëindigd zijn.

Verkeersmaatregelen

• De rijbaan Edward Verheyestraat wordt afgesloten tussen de Nyckeesstraat en de rotonde Smedenstraat. In de Edward Verheyestraat is vanaf de Nyckeesstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten tot aan de werfzone.

Omleiding

• Komende uit de richting van de Smedenstraat: via de Smedenstraat, Stadionstraat naar de Edward Verheyestraat.

• Komende uit de richting van de Edward Verheyestraat: via de Edward Verheyestraat, Nyckeesstraat