Duizenden gezinnen aan kust tijdlang zonder elektriciteit door algemene stroompanne Mathias Mariën

20 februari 2020

10u02 156 Knokke-Heist Duizenden gezinnen aan de Oostkust zaten een tijdlang zonder elektriciteit door een grote stroompanne. “De oorzaak ligt bij een post van netbeheerder Elia. We stellen alles is het werk om zo snel als mogelijk terug operationeel te zijn”, zei Fluvius-woordvoerder David Callens eerder. Knokke-Heist en Zeebrugge waren het zwaarst getroffen, maar na anderhalf uur was er overal terug elektriciteit. Ook de snelwegbrug over de A11 kon door de panne niet meer sluiten. Daardoor ontstonden zware files.

Concreet zat zowat volledig Knokke-Heist sinds 9.30 uur zonder stroom, maar daar kwam de stroom in de loop van de ochtend al terug. Vooral Zeebrugge werd daarna nog het zwaarst getroffen. Op de A11 zijn ondertussen lange files ontstaan doordat de snelwegbruggen niet meer naar beneden kunnen. En ook de kusttram zou even onderbroken zijn geweest. Ook bedrijven en restaurants ondervonden hinder.

Politiediensten uit de getroffen regio riepen op om in noodgevallen het nummer 112 te bellen. Heel wat vaste telefoonlijnen waren namelijk ook onderbroken door de panne. De brandweer zette tijdens de panne extra manschappen in om de vele oproepen verwerkt te krijgen. In het ziekenhuis AZ Zeno werden tijdens de stroomonderbreking de noodgeneratoren ingeschakeld.

“Het is moeilijk te voorspellen hoelang de hinder zal duren”, klonk het aanvankelijk bij Fluvius. Rond 11 uur kwam het bericht dat de panne achter de rug was. Hoogspanningsbeheerder Elia zal nu nagaan wat er precies fout is gegaan.

Volgens Elia ligt de oorzaak bij de ‘post Zeebrugge’, die is plat gegaan. Dat punt staat onder meer in voor de bediening van de Zeebrugse haven maar ook voor de elektriciteitsvoorziening van Duinbergen en Knokke-Heist.