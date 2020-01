Duinenkind, Windekind en Polderkind omgedoopt tot vrije basisschool De Driemaster: “Herkenbaarheid verhogen” Mathias Mariën

24 januari 2020

17u19 0 Knokke-Heist De Vrije Basisschool Westkapelle en Duinbergen verandert van naam in De Driemaster. De afdelingen Windekind, Polderkind en Duinenkind hopen zo op een grotere herkenbaarheid én betere instroom van peuters. “Vooral in Duinbergen is dat een probleem”, zegt directeur Christopher Beausaert.

De nieuwe naam werd gelanceerd tijdens een ‘babyborrel’ in de nieuwe Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. Het schip met de drie masten in het logo refereert naar de drie sterke afdelingen Windekind, Polderkind en Duinenkind, waarin elk team het beste van zichzelf geeft aan de kinderen en de ouders. De driemaster en de letters op een lichtblauwe achtergrond werden ingekleurd met krijt, een knipoog naar vroeger. De silhouetten van een jongen en een meisje staan symbool voor alle kinderen die welkom zijn in De Driemaster. “We hechten heel veel belang aan het welbevinden van de kinderen. Je kan dit zien aan de blije gezichten en de armen in de lucht. Graag willen we de ontwikkelingskansen van elk kind maximaal tot ontplooiing laten komen dit met respect voor het kind en zijn context”, zegt de directeur. De school volgt ook een nieuw leerplanconcept: ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven). Er worden natuurlijk boeken gebruikt, maar ook hedendaagse iPads. “Onze school zoekt altijd naar de beste didactisch materialen. We kijken toekomstgericht en integreren ook zo veel mogelijk ICT in de lessen”, klinkt het.