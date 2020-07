Druktebarometer aan kust al ruim 300.000 keer aangeklikt, dit weekend wordt ‘donkergroen’ verwacht Mathias Mariën

02 juli 2020

11u24 6 Knokke-Heist De druktebarometer van de kust is in één week tijd al ruim 300.000 keer aangeklikt. Dat blijkt uit cijfers die provinciebedrijf Westtoer bekend maakt. Ze verwachten trouwens een ‘donkergroen’ weekend, wat betekent dat er voldoende plaats zal zijn.

Westtoer en de tien kustgemeenten bieden deze zomer uitgebreide informatie om een vakantie aan de kust te plannen. ‘Welkom’, ‘veilig’ en ‘comfortabel’ zijn de kernwoorden. Belangrijke tool daarbij is de ‘kustbrede’ informatie die de actuele situatie in de badplaatsen toont: de druktebarometer, die in één week tijd al meer dan 300.000 keer is aangeklikt.

Naast de huidige weersvoorspellingen gebruikt Westtoer mobiele telefoondata die permanent de situatie in elke badplaats in kaart brengen. Elke zone krijg een kleur, afhankelijk van de drukte. Het geheel wordt onderverdeeld in vier categorieën: rustig (donkergroen), gezellig (groen), druk (geel) en zeer druk (oranje). De kust verwacht op zaterdag 4 en zondag 5 juli alvast een ‘donkergroen’ weekend.

Alle info om deze zomer een vakantie aan zee te plannen, staat op www.dekust.be.