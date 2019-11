Dringend gezocht: begeleider voor vakantiewerking in Knokke-Heist Mathias Mariën

14 november 2019

07u13 0 Knokke-Heist De dienst Jeugdcultuur Knokke-Heist zoekt begeleiders voor VakantiePlus!, dat is is een vakantiewerking met stages van een halve of volledige dag, die thematisch ingevuld zijn. Er wordt een correcte vergoeding gegarandeerd.

Concreet is het gemeentebestuur op zoek naar begeleiders voor de kerstvakantie 2019-2020 om enkele stages te begeleiden. Deze keer zijn kleuterbegeleiders met creatieve vingers of een neus voor de natuur het perfecte profiel.

Voor volgende stages zoeken ze iemand:

Creatief in week 1: van 23 – 27 december (woensdag 25 december niet)

• Voormiddag kleuterstage in Knokke

• Voormiddag kleuterstage in Heist

• Namiddag kleuterstage in Knokke

Creatief in week 2: van 30/12 tot 3/1 (woensdag 1 januari niet)

• Voormiddag kleuterstage in Knokke

• Voormiddag kleuterstage in Heist

Natuur in week 2: van 30/12 tot 3/1 (woensdag 1 januari niet)

• Voormiddag kleuterstage in Heist

• Extra begeleider voormiddag kleuterstage in Heist

Interesse om één van de stages te begeleiden of wil je meer info. Geef een seintje via jeugd@knokke-heist.be of contacteer ze telefonisch op 050 630 800. Neem gerust ook contact op indien het niet lukt in de kerstvakantie, maar je wel interesse hebt om tijdens een andere vakantie VakantiePlusbegeleider te zijn.