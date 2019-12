Drietal ontkent dat ze man sloegen met hamer, in koffer stopten en dag lang vasthielden: parket vraagt tot 2 jaar cel Siebe De Voogt

19 december 2019

15u28 0 Knokke-Heist Drie mannen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 2 jaar voor de ontvoering van een man die hen nog geld moest. Volgens het parket zou het slachtoffer geslagen zijn met een hamer, in de koffer van een wagen zijn gestopt en vervolgens een dag lang zijn vastgehouden op een appartement. De beklaagden betwisten dat verhaal.

Het slachtoffer was op 21 november 2017 Playstation aan het spelen op het appartement van een vriend, toen Kenny V. (24) uit Brugge en Kevin S. (32) rond 22 uur plots voor de deur stonden. De mannen eisten volgens het slachtoffer een openstaande schuld van 800 euro terug. Het geld was volgens het parket afkomstig van een drugsdeal. Volgens Kenny V. ging het om een simpele lening die hij niet had teruggekregen. Toen het slachtoffer verklaarde dat hij geen geld bijhad, zou Kevin S. hem geslagen hebben met een klauwhamer.

Vastgehouden

De burgerlijke partij vertelde dat hij van de trap gesleurd werd en in de koffer van een wagen werd gestopt. “Mijn cliënt werd eerst opgesloten in een appartement in Blankenberge en vervolgens overgebracht naar een flat in Knokke”, vertelde zijn advocaat. “Hij heeft doodsangsten uitgestaan en zal dit meedragen voor heel z'n leven.” Het slachtoffer werd volgens het parket een dag lang vastgehouden op het appartement. Leroy S. (32) uit Damme zat op het moment van de feiten in de gevangenis, maar kreeg op 22 november een uitgaansvergunning. Hij zou met de vader van het slachtoffer gebeld hebben en overeengekomen zijn dat de man 200 euro zou storten op de rekening van zijn zoon. S. reed uiteindelijk zelf met de man naar het KBC-kantoor in Uitkerke om het bedrag af te halen. Na de overhandiging van het geld mocht het slachtoffer uiteindelijk terug naar huis.

Kevin S. hangt voor de feiten bij verstek 2 jaar cel boven het hoofd. Hij stond donderdagmorgen ook terecht voor een ripdeal in Gistel. Voor Leroy S. en Kenny V. vorderde het parket 18 maanden cel. Hun advocaten noemden het slachtoffer een leugenaar. “Hij heeft de feiten opgeblazen. Die man is nooit in de koffer gegooid en heeft op dat appartement zelfs nog gedronken en drugs gebruikt met zijn zogenaamde ontvoerders. Hij kon op elk moment vertrekken als hij dat had gewild.” Leroy S. ontkent dat hij belde met de vader van het slachtoffer om een geldbedrag overeen te komen. Hij vraagt de vrijspraak. Kenny V. drong bij de rechtbank aan op een werkstraf. Uitspraak op 16 januari.