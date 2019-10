Drie wijken mogen experimenteren met online netwerk Hoplr Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

08u41 0 Knokke-Heist De gemeente Knokke-Heist lanceert vanaf maandag 28 oktober een proefproject met het buurtnetwerk Hoplr. Dat is een online, besloten netwerk waarop je berichten kan plaatsen over het buurtleven.

“We starten met drie wijken: Heulebrug, Knokke-Dorp en Heist Centrum”, zegt schepen van Senioren Jan Morbee (GB). “Op deze manier kun je je buren nog wat beter leren kennen, spullen lenen of uitwisselen die je anders misschien zou moeten kopen, hulp vragen voor een klusje, op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten, en nog veel meer.”

De inwoners van de drie wijken krijgen tijdens de herfstvakantie een brief in hun brievenbus met daarop een specifieke code om in hun wijk in te loggen op het platform. Op woensdag 27 november is iedereen om 20 uur van welkom in Cultuurcentrum Scharpoord voor een praktische infoavond over Hoplr. J

Hoplr wordt al in meer dan 1.000 buurten gebruikt (onder andere in Brugge, Veurne, Oostende, Mechelen en Sint-Niklaas, red.), goed voor meer dan 200.000 Hoplr-buren. De website en mobiele app zijn gratis en reclamevrij.