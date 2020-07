Drie Nederlandse minderjarigen even opgepakt na sluiting cafés in Knokke Mathias Mariën

10 juli 2020

07u48 18 Knokke-Heist De politie van Knokke-Heist heeft donderdagnacht vijf jongeren bestuurlijk aangehouden, onder wie drie minderjarigen. Dat gebeurde na het sluiten van de cafés op het Alfred Verweeplein. Tot echte incidenten kwam het evenwel niet.

“We hanteerden dezelfde manier van aanpak als tijdens de vorige nachten. Tegen 2 uur was het volledig plein vrijgemaakt. De sfeer was gemoedelijk, maar sommigen deden wat bitsig. Drie jongeren die boven hun theewater waren, moesten eventjes afkoelen. Onze aanwezigheid heeft wel alles vlot kunnen opvangen. We moeten dit ook niet dramatiseren. Zo’n situaties zijn er bijna dagelijks tijdens de zomer”, zegt korpschef Steve Desmet.

De komende dagen zal opnieuw dezelfde verhoogde politiecapaciteit voorzien worden.

Lees ook:

Wij doken tussen de Nederlandse jongeren die in Knokke komen feesten: “Morgen zijn we hier terug, zeker weten” (+)

REPORTAGE. Toeristen teisteren Knokke: “Ik voel me hier steeds minder thuis”(+)