Drie Nederlandse minderjarigen bestuurlijk aangehouden na nachtelijk rumoer in Knokke-Heist

10 juli 2020

07u48 0 Knokke-Heist Jongeren in Knokke-Heist hebben afgelopen nacht opnieuw amok gemaakt, meldt de VRT. Vijf personen zijn bestuurlijk aangehouden, waaronder drie Nederlandse minderjarigen.

De cafés in de kustgemeente sloten om 1 uur verplicht de deuren, waarop een grote groep jongeren naar het Alfred Verweeplein voor het gemeentehuis trok. “De sfeer was gemoedelijk, maar er was een agressieve ondertoon naar politiediensten toe”, verklaarde korpschef Steve Desmet. “Door onze aanwezigheid hebben we dit vlot kunnen opvangen waardoor de rust om 2 uur terugkeerde. Er zijn vijf bestuurlijke arrestaties verricht, waaronder drie minderjarigen met de Nederlandse nationaliteit”. De politie kreeg ook hulp van hun Nederlandse collega's.



Eerder deze week moest politiezone Damme-Knokke-Heist de hulp inroepen van omliggende korpsen om de situatie meester te worden. Desmet denkt dat een later sluitingsuur van de cafés veel problemen zouden kunnen voorkomen.

