Drie maanden cel voor ‘alternatieve genezer’ die terminale kankerpatiënt beloofde nog 30 jaar te leven Mathias Mariën

11 december 2019

10u39 0 Knokke-Heist Een 61-jarige ‘alternatieve genezer’ uit Knokke is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor oplichting van een terminale man uit Ninove. Geert V. maakte de belofte dat hij de tumoren zonder operatie zou verwijderen uit het lichaam en dat de patiënt nog 30 jaar zou leven. “Hij heeft misbruik gemaakt van de uitzichtloze situatie van het slachtoffer", klinkt het in het vonnis.

V. is al meer dan twintig jaar actief met zijn alternatieve geneeskunde. Opvallend is dat hij geen officiële praktijk, noch een website heeft. Zijn patiënten kwamen en komen in contact ‘via via’. In februari 2017 kreeg hij zo de zestiger uit Ninove over de vloer in zijn landhuis in Frankrijk. Nadat het koppel - dat duizenden euro’s betaalde voor de behandeling - besefte dat ze waren opgelicht,de man overleed enkele maanden na de ‘alternatieve genezing, dienden ze klacht in. Onderzoek wees uit dat Geert V. meerdere keren hetzelfde principe hanteerde. “We hebben te maken met een kwakzalver”, sprak het Openbaar Ministerie streng. De alternatieve genezer zelf was zich van geen kwaad bewust en vroeg resoluut de vrijspraak. “Ik heb die man met terminale kanker zeker niet opgelicht. Weet je, uiteindelijk heeft hij nog negen maanden geleefd terwijl hij terminaal was verklaard. Ik vraag me af: in welke mate heb ik daar een aandeel in”, klonk zijn uitleg. De rechter verklaarde de man nu toch schuldig en veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Aan de weduwe van de kankerpatiënt moet hij 2.900 euro betalen.