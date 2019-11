Drie jaar nadat ex-voetballer verloofde verliest door beschonken chauffeur, kruipt hij zélf dronken achter het stuur Mathias Mariën

19 november 2019

11u35 0 Knokke-Heist Nog geen drie jaar nadat hij zijn verloofde zag sterven bij een zwaar verkeersongeval veroorzaakt door een beschonken bestuurster, werd voetbalmakelaar Dirk De Vriese (60) zélf betrapt in dronken toestand achter zijn stuur in Knokke. Hij weigerde alle medewerking aan de politie, bracht een nachtje door in de cel en kroop ’s ochtends ondanks een rijverbod toch weer achter het stuur. Op dat moment had hij nog steeds 1,68 promille alcohol in zijn bloed. “Je zou toch denken dat hij na dat dodelijk ongeval zijn manieren heeft geleerd? Maar neen”, sprak politierechter Peter Vandamme streng.

In juni 2016 raakte de ex-voetballer betrokken bij een zwaar ongeval in Diksmuide. Zijn verloofde Elien Van Ryckeghem (27) uit Houthulst verloor daarbij het leven. Het koppel stond op trouwen en zou een restaurant beginnen op Aruba. Lieselot M., nota bene een vriendin van Elien, had 1,74 promille in het bloed en reed 155 kilometer per uur in een zone 90, waarna ze van haar rijbaan afweek. Ze werd in de politierechtbank volledig aansprakelijk gesteld en kreeg een werkstraf van 125 uur en een rijverbod. Dirk De Vriese zelf kreeg een boete van 300 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij 0,71 promille alcohol in zijn bloed had op het moment van het dodelijk ongeval. Voor het ongeval zelf werd hij niet vervolgd, dankzij de zwarte doos van de andere wagen die aantoonde dat de tegenpartij in fout was. Eerder werd de voetbalmakelaar al veroordeeld voor rijden onder invloed in 2009 en 2012. Na drie keer, waaronder een dodelijke crash, had hij zijn lesje echter nog niet geleerd.

“Iets in mijn drank gedaan”

Op 24 februari van dit jaar, nog geen drie jaar na de dodelijke crash van zijn verloofde, ging De Vriese met vrienden een avondje stappen in Knokke. Wat begon met enkele glazen wijn, eindigde met vodka. Even na middernacht kroop De Vriese toch nog in zijn wagen, waarna hij op een politiecontrole botste. Daar weigerde hij alle medewerking en wou hij geen ademtest afleggen. De politie besloot hem een nacht in de cel op te sluiten en trok meteen voor 15 dagen zijn rijbewijs in. ’s Ochtends mocht de ex-voetballer opnieuw beschikken, maar wat hij toen deed, fronst nog meer de wenkbrauwen. Hij stapte, ondanks dat de politie enkele uren voordien zijn rijbewijs afnam, in zijn wagen en werd prompt opnieuw gecontroleerd. Resultaat: nog steeds 1,68 promille. Zijn advocaat gaf in de Brugse politierechtbank toe dat het geen sympathiek dossier is, maar wou wel enkele zaken nuanceren. “Mijn cliënt had niet de intentie om die avond nog in zijn wagen te stappen. Hij drinkt niet meer als hij moet rijden sinds het dodelijk ongeval van zijn verloofde. Daarom plaatste hij zijn wagen ook vlak voor de deur onder een camera, zodat het voertuig ’s nachts zeker veilig zou staan.” Wat daarna gebeurde, blijft onduidelijk. Volgens De Vriese zelf deed iemand iets in zijn wodka en had hij tot ’s ochtends een zwart gat. “Het is zeker geen goedkoop uitvlucht. Een vriend van hem heeft een gelijkaardige verklaring afgelegd bij de politie, al is die niet bij het dossier gevoegd. Het gedrag past ook helemaal niet in het profiel van mijn cliënt. Hij herinnert zich niks meer van die avond en wist ’s ochtends dan ook niet dat zijn rijbewijs was ingetrokken”, pleitte zijn advocaat. Een logische verklaring waarom De Vriese na het avondje uit toch in zijn wagen stapte ondanks zijn voornemens te voet naar huis te gaan, kon dan ook niet gegeven worden.

Les niet geleerd

Politierechter Peter Vandamme hechtte weinig geloof aan het verhaal. “Die man is al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij wéét dus wat de gevolgen zijn. Hij was zelfs betrokken bij een dodelijk ongeval veroorzaakt door alcohol. Hij heeft zijn verloofde naast zich zien sterven. Je zou dan toch denken dat hij zijn manieren zal houden. Maar neen, dat gebeurt niet. Het is niet omdat je in Knokke woont en met een chique wagen rijdt, dat je meer mag”, sprak de rechter streng. Extra pijnlijk is dat De Vriese in mei van dit jaar, enkele maanden ná zijn fratsen in Knokke dus, nog zwaar uithaalde naar Lieselot M., die in 2016 het dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij zijn verloofde stierf. Ze veroorzaakte namelijk opnieuw een ongeval, deze keer onder invloed van drugs. “Het doet pijn om te horen dat ze zelfs na de dood van Elien haar lesje nog niet geleerd heeft. Voor hetzelfde geld reed ze nu opnieuw iemand dood”, zei De Vriese toen. Woorden die nu volledig anders overkomen uit zijn mond. De politierechter oordeelde streng en legde de ex-voetballer een boete op van 8.000 euro, twee jaar rijverbod, drie jaar alcoholslot en alle proeven. Omdat hij die bewuste ochtend in zijn wagen kroop zonder rijbewijs, komt daar nog eens drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete bovenop. De Vriese zelf daagde niet op voor zijn proces.