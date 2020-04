Drie jaar na dubbele ramkraak krijgt broer van spilfiguur 40 maanden cel Siebe De Voogt

06 april 2020

14u05 1 Knokke-Heist Een 34-jarige Roemeen heeft een effectieve celstraf van 40 maanden gekregen voor zijn betrokkenheid bij een dubbele ramkraak in Knokke-Heist. Drie jaar geleden ramde een bende ramkrakers de vitrines van een Louis Vuitton-winkel en juwelierszaak. Ze maakten 250.000 euro aan handtassen buit. Zeven verdachten kregen eerder al celstraffen tot tien jaar.

De dubbele ramkraak dateert intussen van de nacht van 11 op 12 april 2017. De daders ramden de etalage van de Louis Vuitton-winkel in Knokke-Heist met een gestolen Nissan Patrol. Ze graaiden handtassen mee met een totale waarde van 250.000 euro. Kort nadien probeerden andere bendeleden even verderop hetzelfde bij juwelierszaak Colman. Ze richtten er voor 150.000 euro aan schade aan, maar raakten niet binnen. De bende vluchtte weg met drie andere voertuigen, maar werd al snel achtervolgd door de politie. De ramkrakers deden er alles aan om te ontkomen. Ze spoten een brandblusapparaat leeg en gooiden het vervolgens in de richting van de achteroprijdende agenten.

DNA

De ramkrakers konden gelinkt worden aan in totaal 22 zware diefstallen. Ze specialiseerden zich in ramkraken, maar pleegden ook inbraken via het dak. Zeven Roemeense bendeleden werden intussen veroordeeld. Kopstuk Nicolaie F. kreeg met 10 jaar de zwaarste straf. In augustus vorig jaar werd zijn broer opgepakt in Londen en uitgeleverd aan België. Volgens het parket was ook hij betrokken bij de dubbele ramkraak in Knokke. “Zijn DNA werd aangetroffen op een muts in één van de vluchtwagens”, stelde de procureur. “Zijn DNA vonden we ook terug in een Nissan die na de feiten werd gestolen.”

Sorin Ion F. (34) werd in het buitenland al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg maandagmorgen opnieuw 40 maanden cel. “Mijn cliënt belandde kort voor de ramkraken in een appartement in Brussel, waar de andere daders samenzaten”, legde zijn advocate uit. “Eén iemand was op het laatste moment weggevallen en hij stemde toe om diens plaats in te nemen. De domste beslissing uit z’n leven.”