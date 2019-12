Dreigt vrijspraak voor ‘schrik van de kusthoreca’? Vrouw is ontoerekeningsvatbaar verklaard Siebe De Voogt

20 december 2019

11u20 54 Knokke-Heist De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) is volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar. De verdediging vraagt dat de vrouw vrijgesproken wordt voor twee feiten van afzetterij in Knokke-Heist. “Mijn cliënte is niet verantwoordelijk voor haar daden”, zegt advocaat Peter Gonnissen. “Volgens de deskundige is haar realiteitsbesef verstoord.” Desondanks heeft W. momenteel nog celstraffen tot 10 januari 2026 openstaan.

Nadine W. moest vrijdagmorgen opnieuw voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen voor twee feiten van afzetterij in Knokke-Heist. Op 26 juni ging ze in restaurant L’Amazonial in Knokke-Heist een croque monsieur en dame blanche eten. Ze bestelde ook enkele koffies, maar betaalde de rekening van 29 euro niet. Daags nadien daagde W. op in het Aziatische restaurant Lucy Chang. Ook daar bestelde ze volgens het parket een ijsje, wat drank en een maaltijd. De rekening van 34 euro bleef naar goede gewoonte onbetaald. De zaak kwam eerder dit najaar al eens voor de rechter, maar die stelde de behandeling toen uit in afwachting van het psychiatrisch onderzoek dat zijn Gentse collega had bevolen.

Vrijspraak?

Volgens de aangestelde psychiater was Nadine W. op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar en ook nu zou ze nog in die toestand verkeren. “Haar realiteitsbesef is verstoord”, zegt haar advocaat Peter Gonnissen. “Volgens de psychiater lijdt mijn cliënte aan een chronische, psychologische stoornis en zijn er episodes van psychoses geweest. Ze leed aan een geestesstoornis en op dit moment is dat nog steeds zo. Mijn cliënte kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden.” Omdat Nadine W. geen geweld gebruikte bij haar feiten, lijkt een internering niet mogelijk te zijn. De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak.

Desondanks heeft Nadine W. na de tientallen andere vonnissen nog celstraffen tot 10 januari 2026 openstaan. Haar advocaat meent nog iets te kunnen doen tegen die uitspraken. “We hebben dat juridisch onderzocht en volgens ons is het mogelijk om nog verzet of beroep aan te tekenen”, zegt hij. In het dossier rond de feiten in Knokke doet de rechtbank op 17 januari uitspraak.

