Doorverwijzing van zaak Sofie Muylle op vraag van verdediging uitgesteld Siebe De Voogt

12 juni 2020

10u41 8 Knokke-Heist De Brugse raadkamer neemt nog geen beslissing over een doorverwijzing van het dossier rond de De Brugse raadkamer neemt nog geen beslissing over een doorverwijzing van het dossier rond de dood van Sofie Muylle op het strand van Knokke. Op vraag van de verdediging van hoofdverdachte Alexandru C. (26) krijgen de advocaten de tijd om hun standpunten op papier te zetten.

De beslissing van de raadkamer komt niet onverwacht. Pieter Filopowicz, een van de advocaten van Alexandru C., had donderdag aan Het Laatste Nieuws al aangegeven dat de verdediging twee weken uitstel zou vragen. Uiteindelijk besliste de voorzitter van de raadkamer vrijdagmorgen om de zaak uit te stellen naar 17 juli. “Wij krijgen tot 30 juni de tijd om onze standpunten op papier te zetten, waarna de burgerlijke partijen nog de kans krijgen om daarop te antwoorden”, zegt meester Chantal Van Den Bosch, die eveneens optreedt voor Alexandru C., na afloop van de zitting.

Naar assisen?

Het lichaam van Sofie Muylle (27) werd op 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Zeven maanden later werd Alexandru C. aangehouden op verdenking van moord. De Roemeense hoofdverdachte bekende dat hij Muylle de nacht van de feiten ontmoette op het strand en misbruikte. Hij ontkent tot vandaag evenwel dat hij het meisje om het leven bracht.

Om de doodsoorzaak van de Roeselaarse te onderzoeken, stelde de onderzoeksrechter een college van tien deskundigen aan. Over de inhoud van hun verslag liggen de meningen uiteen. Volgens de verdediging toont het rapport aan dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde. Het parket is een andere mening toegedaan. Zij vragen de doorverwijzing van Alexandru C. naar het hof van assisen voor moord en verkrachting met foltering. De verdediging wil dat koste wat het kost vermijden.