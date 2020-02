DJ MATTN - mevrouw Dimitri Vegas - te gast in Club Lipps Knokke-Heist Mathias Mariën

13 februari 2020

18u42 0 Knokke-Heist Zaterdagavond 22 februari draait DJ MATTN, alias Anouk Matton, vrouw van Dimitri Vegas haar eerste dj-set van dit jaar in België, meer bepaald in club Lipps in Westkapelle.

Zaakvoerder Junior Grassi wist de 27-jarige Antwerpse schone te strikken voor een exclusieve dj set in zijn danstent. Anouk heeft nog maar pas Cyndi Laupers single Girls Just Wanna have fun heruitgebracht. MATTN heeft meer dan een jaar moeten lobbyen om de rechten hiervoor te verkrijgen. Blijkbaar vonden het management van Cyni Lauper en haar platenlabel de remake met extra hedendaagse beats dus goed klinken.

DJ MATTN reist momenteel dankzij haar groot succes, nagenoeg de hele wereld rond. Je vindt haar dan ook vooral op grote festivals. Het is dus niet gebruikelijk om haar nog live aan het werk te zien in een kleinschalige club. Na haar set vertrekt Dj MATTN richting Alpen om daar te draaien op de wintereditie van TML 2020.

Tickets kun je reserveren via info@lipps.be .