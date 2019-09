Dit wordt het nieuwe Heist in 2024: indrukwekkende Heldentorens en wandelboulevards met groen Mathias Mariën

12u44 12 Knokke-Heist De infomarkt over de totale vernieuwing van Heist heeft donderdagavond meer dan 1.000 geïnteresseerden gelokt. De komende vijf jaar ondergaat de toegang van de gemeente een complete metamorfose. Kostprijs: 20 miljoen euro.

De facelift van de deelgemeente van Knokke is ondertussen begonnen. Hét visitekaartje wordt een volledig nieuw Heldenplein en de ondertussen bekende Heldentorens. Die worden ingedeeld als een driedelig woontorencomplex. Ze zijn getekend door het befaamde Rotterdamse bureau Neutelings Riedijk Architects. Ook de omgeving er rond ondergaat een metamorfose. Concreet wordt de doortocht in Heist herleid van vier naar twee rijstroken. Daarrond komen allerlei fiets- en wandelpromenades die in een aantrekkelijk groen geheel steken. Onder het Heldenplein komt een parking voor 250 wagens. Het gemeentebestuur besloot de werken in vijf fases af te ronden. In theorie kon het in twee jaar klaar zijn, maar dan was er chaos ontstaan.