Dit mag de komende dagen wel en niet op strand van Knokke-Heist Mathias Mariën

22 mei 2020

19u08 0 Knokke-Heist Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft verduidelijkt wie de komende dagen op het strand kan vertoeven en wat er mag. Vanaf volgende week worden ook bepaalde delen strand tijdelijk afgesloten voor nivelleringswerken.

Nog geen strandbars

Omdat elke toeristische activiteit nog altijd verboden is, mogen de stranduitbaters nog niets doen. Er is dus nog geen drankverkoop, geen zetelverhuur en ook de toiletten zijn nog niet open. Omdat het badseizoen nog niet mag starten, de stranduitbatingen en horeca nog gesloten zijn, zijn er momenteel dus bijna geen sanitaire voorzieningen aan het strand en de dijk. “Hou daar rekening mee”, zegt het gemeentebestuur.

Wie mag aan de cabines zitten of liggen?

De toelating voor het gebruik van de strandcabines geldt enkel voor strandcabines die verhuurd zijn voor het volledige seizoen of cabines die door hun eigenaar gebruikt worden. Iedereen moet zich uiteraard steeds aan de coronamaatregelen houden. Je mag aan de strandcabine zitten of liggen, maar enkel samen met mensen die onder één dak wonen of samen een bubbel vormen. Verschillende bubbels mogen niet gemengd worden en ook de afstandsregels (1,5 meter) moeten nauw nageleefd worden. Wees daarbij hoffelijk en gebruik je gezond verstand.

Delen van het strand tijdelijk gesloten voor veiligheidswerken

Omdat de recente stormen onze stranden behoorlijk hebben toegetakeld en er nog tonnen zand vlak gestreken moeten worden, gelden er voor de eerste twee weken nog wat beperkingen.

Voor de veiligheid zullen volgende delen van het strand komende week tijdelijk afgesloten worden:

• Maandag 25 mei:

o Albertstrand (tussen De Wandelaar en de Meerlaan)

o Zoutestrand (vanaf De Wielingen tot aan River Woods Beach club)

• Dinsdag 26 mei:

o Albertstrand (vanaf de Meerlaan tot aan het Casino)

o Zoutestrand (vanaf River Woods Beach Club tot aan de Lekkerbekhelling)

• Woensdag 27 mei:

o Duinbergenstrand (tussen De Wandelaar en de Anemonenlaan)

o Zoutestrand (aan de Lekkerbekhelling en verder gelegen gedeeltes richting het Zwin)

“Begin volgende week kunnen we verdere details geven voor de daaropvolgende dagen”, zegt het gemeentebestuur. De timing hangt immers af van de vooruitgang van de werken en de weersomstandigheden. Zo komen ook Heist en Duinbergen heel snel aan de beurt. En ondertussen worden ook de concessies van de stranduitbaters aangepakt.

Wat mag niet?

Let wel, je mag nog altijd niet zelf je strandcabine op het strand plaatsen als deze op dit moment nog niet op het strand staat. “Van zodra de Nationale Veiligheidsraad dit wel toelaat, communiceren we dit via alle gemeentelijke kanalen en voorzien we daar voldoende tijd voor.” Professionele cabineplaatsers mogen op weekdagen wel cabines plaatsen. Daarnaast is het ook nog steeds verboden op het strand te zitten en te verpozen als dit niet aan je cabine gebeurt. Enkel wandelen en sporten zijn voorlopig toegelaten door de Veiligheidsraad.