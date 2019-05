Dit is de man die zijn broek liet zakken in het stemhokje: “Mijn vriendin zag mij ineens op het nieuws in Oostenrijk” Jan Aelberts

27 mei 2019

12u57 404 Knokke-Heist Niels Deleyn (31) was dé ster onder de kiezers gisteren. Hij liet zijn broek zakken in het stemhokje en zijn foto ging viraal, ook ver buiten ons land. “Als politici hun broek mogen laten zakken voor een stem, dan mag ik dat toch ook als ik ga kiezen?”

Het CC in Knokke, gisteren, 8 uur ’s morgens. Een stemlokaal zoals er duizenden zijn, een beetje muf, net iets te warm, bijzitters zonder excuus. “Veel ambiance was er niet”, zegt Niels. “Bij het binnenkomen zag ik mijn vroegere godsdienstleraar zitten, een toffe gast. Ik gaf hem mijn telefoon en vroeg hem een foto te nemen terwijl ik aan het stemmen was. Om hem uit te dagen en om er de sfeer in te brengen, liet ik mijn broek zakken eens ik in het hokje stond. Een idee van het moment. Ik had het niet gepland. Maar als politici vlak voor de verkiezingen hun broek mogen laten zakken voor elke stem, dan mag ik dat toch ook als ik ga kiezen?” (lacht)

Foto gaat de wereld rond

Evenmin gepland was dat de foto een paar uur later viraal ging. “Terwijl ik richting Amsterdam reed, waar ik sinds een tijdje woon, kreeg ik non-stop berichten. De foto verscheen op hln.be en daarna op andere websites. Zelfs in Spanje werd hij opgepikt. Mijn vriendin, die in Oostenrijk woont, zag ook daar ineens de benen van haar lief op allerlei nieuwswebsites verschenen. Waanzin.”

“Mijn vrienden en vriendin konden er wel om lachen. Ze kennen mij. Ik wil alles uit het leven halen en van elk moment een feest maken. Voor tv-zender één heb ik in 2015 in Japan gewoond voor het programma Wereldsteden (over jonge, Vlaamse gelukzoekers in het buitenland). Daarna leerde ik mijn Oostenrijkse vriendin kennen en ondertussen ben ik papa. Nu werk ik voor mijn schoonvader, een limonadefabrikant, en probeer ik zijn drankjes te lanceren in Amsterdam. Maar ik ben blij dat mijn passage in België niet onopgemerkt bleef. Een beetje vrolijkheid kunnen we wel gebruiken.”

Of Niels schrik heeft voor een boete? “Niemand weet wat ik daar preciés gedaan heb. Misschien wist ik niet meer met wélk potlood ik moest stemmen. (lacht) Misschien had ik heel braaf mijn zwembroek nog aan. Maar ik denk, hóóp, dat de meeste mensen er wel de humor van inzien. Mijn godsdienstleraar kon er in ieder geval om lachen en de sfeer in het stemlokaal was meteen een stuk beter. Missie volbracht.”