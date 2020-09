Discussie over gebakken ajuin loopt uit de hand: frietkraamuitbater geeft klant twee vuistslagen Siebe De Voogt

22 september 2020

12u23 0 Knokke-Heist Een 47-jarige frietkraamuitbater uit Oudenburg moet zich voor de rechter verantwoorden voor een vechtpartij op de kerstmarkt in Knokke. U.D. vond dat een klant verbaal agressief was tegen zijn hoogzwangere dochter en gaf hem twee vuistslagen. De reden van de discussie? De gebakken ajuinen waren op.

De kerstmarkt in Knokke liep op 23 december 2019 op z'n einde, toen het aan een hamburgerkraam tot een discussie kwam tussen de uitbaatster en een klant. Die laatste wilde een hamburger met gebakken ajuinen, maar die waren tot grote ontevredenheid van de man uitverkocht. In de daaropvolgende woordenwisseling zou de klant verbaal agressief geweest zijn tegenover de uitbaatster, die hoogzwanger was. De vrouw verliet in paniek haar kraam en liep naar haar vader, die even verderop een frietkraam had staan.

Reuk- en smaakzin deels kwijt

U.D. uit Oudenburg reageerde als een bezetene. Hij ging de belager van z'n dochter opzoeken in een nabijgelegen café en gaf hem twee vuistslagen in het gezicht. Het slachtoffer liep daarbij een neusbreuk op, met ernstige gevolgen volgens zijn advocaat. “Mijn cliënt verloor een deel van z'n reuk- en smaakzin en verloor z’n werk als chef-kok”, stelde hij. “Intussen heeft hij gelukkig een nieuwe job gevonden. De lichamelijke gevolgen blijven wel ernstig. Hij liep door de klappen een traumatische hernia op in zijn nek, waardoor zijn linkerarm niet meer goed werkt. Wij vorderen een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro.”

Moeilijk zwanger

Het parket vraagt voor de frietkraamuitbater een voorwaardelijke celstraf. De man beseft dat hij over de schreef is gegaan. “Maar het moet wél gekaderd worden”, pleitte zijn advocaat. “De dochter van mijn cliënt raakte moeilijk zwanger en dan gebeurt zoiets. Ze kwam volledig in paniek naar haar vader gelopen en die was bezorgd. Mocht z'n dochter niet zwanger geweest zijn, waren de feiten wellicht nooit gebeurd.” Vonnis op 20 oktober.