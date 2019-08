Dirk en Katrien vieren gouden jubileum Mathias Mariën

22 augustus 2019

16u20 0 Knokke-Heist Op woensdag 21 augustus vierden Dirk Steverlynck en Katrien Vandeputte hun gouden huwelijksjubileum in The Shelter in het Zwin Natuur Park in Knokke.

Dirk en Katrien stapten op 7 augustus 1969 in het huwelijksbootje in Izegem. Het gezin heeft 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Schepenen Jan Morbee en Anthony Wittesaele feliciteerden het koppel namens het gemeentebestuur en het koninklijk paleis.

Levensloop van Dirk

Dirk is geboren op 10 augustus 1943. Hij komt uit een gezin van 13 kinderen. Het gezin woonde in Kortrijk. Zijn vader was industrieel. Dirk is gepensioneerd directielid van de KBC. Hij is sportief en leest graag.

Levensloop van Katrien

Katrien zag het levenslicht op 6 maart 1948. Ze komt uit een gezin van 13 kinderen. Het gezin woonde in Izegem. Haar vader was chirurg. Katrien nam de taak van huisvrouw op zich. Ze heeft geen specifieke hobby maar ze is en blijft een bezige bij.