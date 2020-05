Dieventrio steelt bontjas van ruim 5.000 euro in Knokke en riskeert tot 2 jaar cel Siebe De Voogt

28 mei 2020

14u59 0 Knokke-Heist Een koppel staat samen met een vrouw in de Brugse rechtbank terecht voor acht winkeldiefstallen in Knokke-Heist. Het drietal viseerde vooral luxeboetieks en maakte onder meer een bontjas van meer dan 5.000 euro buit.

De drie winkeldieven liepen op 5 januari tegen de lamp in Knokke-Heist. Na twee diefstallen die dag in luxeboetieks kreeg de politie een verdachte wagen in het vizier. Dankzij de ANPR-camera’s konden ze de bewuste auto snel opsporen. Aan boord zat een Servisch koppel uit Duitsland. I.A. (34) en I.M. (38) waren vergezeld van de Kroatische D.M. (46). Volgens het parket konden de dieven gelinkt worden aan nog eerdere feiten. Daarbij maakten ze vooral dure jassen buit, waaronder een bontmantel met een kostprijs van meer dan 5.000 euro.

De verdachten moesten zich donderdag voor de rechter verantwoorden voor in totaal 8 winkeldiefstallen. Het parket vorderde voor D.M. en I.M. celstraffen van 2 jaar. Voor I.A. werd 20 maanden gevangenisstraf gevraagd. De advocaat van het drietal drong aan op een straf met uitstel.

Volgens meester Thomas Gillis vormden zijn cliënten geen bende. “Ze kwamen slechts twee keer naar België om dure jassen te stelen", pleitte hij. “Het ging om occasionele feiten.” Uitspraak op 25 juni.