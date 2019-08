Dievenbende op heterdaad betrapt in Knokke Mathias Mariën

22 augustus 2019

Woensdag werd om 17.30 uur een verdachte op heterdaad betrapt bij het stelen van twee hemden in kledingwinkel New Zealand in Knokke.

De man bevond zich in het gezelschap van twee andere mannen, allen Georgiërs (geboren in 1971, 1989 en 1976). Er werd bij de verdachten ook buit van andere diefstallen gevonden. Verder verhoor zal moeten uitwijzen voor hoeveel feiten ze in aanmerking komen.