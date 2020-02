Dieven viseren vestiging van Hugo Boss in Knokke: “Twee keer in één week? Geen toeval” Mathias Mariën

04 februari 2020

16u28 1 Knokke-Heist De vestiging van Hugo Boss in Knokke is voor de tweede keer op korte tijd het slachtoffer geworden van een dievenbende. Afgelopen zondag namen de daders - die zich hadden opgesplitst in twee groepen - verschillende dure uurwerken mee. Het argwaan van het personeel voorkwam wellicht een grotere buit. “Exact één week eerder overkwam ons al hetzelfde. Toen namen de dieven een dure jas en mantel mee. Ik vermoed dat het om dezelfde bende gaat”, zegt verantwoordelijke Martine Bergé.

“Eerlijk? Ik heb me stevig moeten inhouden om onze bewakingsbeelden niet meteen te verspreiden. Dat is toch de beste manier om andere winkeliers te waarschuwen? Maar ja, dat is natuurlijk verboden...” Martine Bergé is nog steeds misnoegd over de twee diefstallen waarvan de vestiging van het luxemerk in Knokke het slachtoffer werd. Alles samen bedraagt de buit van de twee diefstallen zo’n 2.000 euro. “Akkoord, het gaat niet om extreem grote bedragen, maar twee keer op één week tijd is van het goede te veel”, zegt Bergé.

Agressieve blik

Afgelopen zondag was Martine persoonlijk aanwezig in de winkel op het Lichttorenplein. Samen met vier collega’s hield ze alles nauwgezet in het oog. “In de loop van de namiddag werd het steeds drukker. Op een bepaald moment zag ik een groep van een vijftal mensen binnenwandelen. Ik had er meteen een raar gevoel bij”, doet Martine het verhaal.

Ze hield de groep samen met haar personeel extra goed in het oog. Iets wat de bende niet kon appreciëren. “Wellicht waren zij van plan om te stelen. Ze keken ons enorm agressief aan.”

De winkel van Hugo Boss bestaat echter uit verschillende compartimenten, waardoor een totaaloverzicht hebben niet mogelijk is. Net op het moment dat alle personeelsleden naar de hoek waren gewandeld waar het groepje zich bevond, sloegen hun kompanen - een man en vrouw - toe aan de andere kant van de zaak.

Uit de presentatiekast, die enkel op drukke dagen uitzonderlijk niet gesloten is, namen ze een drietal dure horloges mee. Prijskaartje: gemiddeld 500 euro. Vlak nadien verdween de volledige bende uit de winkel. “Ogenblikken later beseften we al dat ze ons hadden bestolen, maar toen waren de vogels al gaan vliegen. Ze gingen allemaal andere richtingen uit”, zucht Martine. Amper één week eerder gebeurde al iets gelijkaardigs. Hoewel het toen rustig was, slaagde een groepje erin een dure jas en mantel te stelen.

Extra aandachtig

De politie kwam ter plaatse en onderzoekt beide diefstallen. Martine is alvast van plan haar personeel te briefen. “Meer dan vragen om extra aandachtig te zijn, kan ik echter niet doen. We kunnen niet overal tegelijk zijn", beseft de vrouw. “Op de camerabeelden is bovendien te zien dat ze goed voorbereid waren. Ach, die dieven zijn wel slim genoeg om meestal op drukke momenten hun slag te slaan. In de winkel hebben we dan ook nog eens de pech dat er twee ingangen zijn. We hopen alleszins dat het onderzoek iets oplevert.”