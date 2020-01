Dievegge verstopt gestolen horloge in vagina en krijgt 8 maanden cel Siebe De Voogt

17 januari 2020

13u24 0 Knokke-Heist Een Roemeense dievegge heeft in de Brugse rechtbank 8 maanden cel met uitstel gekregen voor de diefstal van een duur Breitlinghorloge in Knokke. De vrouw deed er vorige zomer alles aan om haar betrokkenheid te verbergen. De politie trof het horloge uiteindelijk aan in...haar vagina.

De Roemeense sloeg op 14 augustus toe. De vrouw was een zogenaamde knuffeldievegge. Ze vroeg een oudere man om de weg en bedankt hem nadien uitvoerig. De dievegge nam hem vast bij z'n polsen en wandelde nadien weg. Korte tijd later merkte het slachtoffer dat zijn Breitlinghorloge verdwenen was. Dergelijke uurwerken zijn snel enkele duizenden euro’s waard. De politie trof de Roemeense dievegge even verderop aan, samen met een minderjarige. Ook de vrouw beweerde minderjarig te zijn. Een botscan wees echter het tegendeel uit.

Het gestolen horloge was op dat moment nog spoorloos, maar dook tijdens de scan snel weer op. De dievegge had het uurwerk immers in haar vagina verstopte. De vrouw kon zo niet anders dan de diefstal te bekennen. Ze stond internationaal al gekend voor gelijkaardige feiten. Haar advocaat Yen Buytaert benadrukte vorige maand dat zijn cliënte geen geweld gebruikte. De rechter gaf de vrouw vrijdagmorgen 8 maanden cel met uitstel, waardoor ze in principe later op de dag de gevangenis mag verlaten.