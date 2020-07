Diane blaast 100 kaarsjes uit met social distancing Mathias Mariën

22 juli 2020

Op vrijdag 17 juli vierde Diane Verstraete in het WZC Lindenhove in Knokke-Heist haar 100ste verjaardag.

Diane is de oudste van 4 zussen. De eeuwelinge heeft 3 kinderen (2 zonen en een dochter), 6 kleinkinderen, 7 achterkleinkinderen. Vroeger werkte ze in de apotheek van haar echtgenoot in Aarsele. In 1989 verhuisde ze naar Knokke. Ondanks haar hoge leeftijd neemt deze kranige dame nog af en toe deel aan activiteiten binnen het woon- en zorgcentrum.