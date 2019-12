Diagne blijft de fratsen opstapelen: verguisde Clubspits moet Rolls Royce afgeven na politiecontrole Mathias Mariën

02 december 2019

08u08 192 Knokke-Heist Pech blijft Club Bruggespits Mbaye Diagne achtervolgen. Nadat hij eerder al volledig op een zijspoor belandde op sportief vlak, speelde de Senegalees zaterdag ook nog eens zijn peperdure Rolls Royce kwijt bij een politiecontrole in het Zoute in Knokke.

Zijn luxewagen was administratief niet in orde. Uit een controle bleek dat de verzekering van de Rolls Royce ontbrak. De verguisde spits kon er weinig tegenin brengen en zag zijn wagen in beslag genomen worden. Pas wanneer hij administratief alles in orde brengt, krijgt hij zijn Rolls Royce terug.