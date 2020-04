Deze beelden wil politie komende weken zien aan zee: lege zitbanken, afgesloten tweedeverblijven en niemand op het strand Mathias Mariën

02 april 2020

08u18 0 Knokke-Heist Aan de vooravond van de paasvakantie Aan de vooravond van de paasvakantie roept West-Vlaams gouverneur nogmaals op om weg te blijven van de kust . Wie tóch komt, riskeert op één van de vele controlepunten te botsen. De voorbije dagen was het - ondanks het goede weer - gelukkig opvallend stil aan zee. De coronacrisis doet ook de kust bloeden.

Een lege Paravang in Blankenberge, een plek waar bij de eerste lentezon traditioneel heel wat mensen komen verpozen. Een quasi lege dijk, amper een handvol wandelaars op het strand en het straatbeeld dat tout court een lege aanblik biedt. De vele waarschuwingen én processen-verbaal leken de jongste dagen hun vruchten te hebben afgewerkt. Knokke, Zeebrugge en Blankenberge liggen er verlaten bij. Iets wat de politie en gouverneur Carl Decaluwé zo willen houden. “Er zal zeer streng gecontroleerd worden”, klinkt het duidelijk. Wie hoopte komend weekend, er wordt 20 graden voorspeld, een uitstapje naar zee te maken, keert dus best op die beslissing terug. De hoop aan kust is dat alles tegen het zomerseizoen opnieuw normaal verloopt. In de tussentijd blijft het wennen aan de leegte. Inwoners van de kustgemeenten mogen wél op het strand, maar worden gevraagd de nodige afstand te bewaren zoals de maatregelen het voorschrijven.