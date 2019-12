Deze activiteiten staan de komende weken op het programma in het Zwin Mathias Mariën

13 december 2019

16u22 0 Knokke-Heist Tussen zaterdag 21 december en zondag 5 januari kunnen bezoekers in het Zwin Natuur Park terecht voor een ruim educatief recreatief aanbod. Naast de winterwandelingen en het winterparcours biedt het natuurpark dit jaar een nieuwe activiteit: gezinswandelingen, op vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari.

Op vrijdag 27 december en vrijdag 3 januari vindt er een wandeling plaats speciaal gericht op gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar. De Zwingids zorgt voor een speelse toets in de vorm van een natuurbingo en geeft info op maat van de kleinsten. De gezinswandelingen starten telkens om 10.30 uur en worden afgesloten met een soepje. Vooraf online inschrijven voor deze wandelingen is nodig.

Winterwandelingen

Elke dag (behalve op 24, 25 en 31 december en 1 januari) is er om 14 uur een winterwandeling met speciale aandacht voor de wintervogels in het Zwin. Honderden ganzen, eenden en steltlopers komen uit het Hoge Noorden naar de zwinstreek afgezakt. Voor veel soorten is het Zwin immers een belangrijk gebied. In een sfeervol kader loodst een Zwingids de bezoeker langs de mooiste plekjes van het natuurgebied. De wandeling wordt afgesloten met een kop warme chocolademelk of glühwein. Ook hiervoor is op voorhand online inschrijven nodig.

Winterparcours

Van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari staat het winterparcours in het Zwin Natuur Park in het teken van de winter met extra activiteiten voor jong en oud. Zo komen bezoekers in de labohut meer te weten over natuurelementen zoals veren en schedeltjes. In de kijk- en voederhut vertellen Zwingidsen de bezoekers alles over de vogels die de winter doorbrengen in het Zwin en geven ze hen tips over hoe ze vogels tijdens de winter kunnen voederen en hun eigen tuin aantrekkelijk kunnen maken voor zangvogels. Kinderen mogen de hele dag vogelsnacks voor tuinvogels maken in het kijkcentrum en in de namiddag luisteren naar een sfeervol winterverhaal. Alle bezoekers zijn doorlopend welkom op de tentoonstelling ‘Het Zwin in de strip’. De activiteiten zijn ook toegankelijk bij slecht weer en zijn inbegrepen in het standaard toegangsticket tot het park.