Dertiger wordt vrijgesproken voor 12 brandstichtingen in kelders of ondergrondse parkeergarages Siebe De Voogt

16 maart 2020

12u46 0 Knokke-Heist Een 39-jarige man uit Knokke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor Een 39-jarige man uit Knokke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor twaalf brandstichtingen in kelders of parkeergarages onder appartementsgebouwen in de kustgemeente. B.M. riskeerde 4 jaar cel, maar de rechtbank achtte de twijfel in het dossier te groot om hem te veroordelen.

B.M. was volgens het openbaar ministerie verantwoordelijk voor een ganse reeks brandstichtingen in Knokke. Hij werd ervan verdacht achter de brand te zitten die meer dan vier jaar geleden de ondergrondse parkeergarage onder het appartementsgebouw Bernini II vernielde. In de nacht van 9 op 10 augustus 2015 gingen daar acht wagens in vlammens op. Vijf bewoners moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was niet de eerste brand die in die periode de mondaine kustgemeente teisterde. “Sinds eind maart 2014 werd Knokke-Heist getroffen door een hele reeks brandstichtingen”, vertelde procureur Mike Vanneste op het proces. “De modus operandi was daarbij meestal dezelfde: telkens werd het vuur aangestoken in een ondergrondse parkeergarage of kelder, voornamelijk in appartementsgebouwen langs de Parmentierlaan en Leopoldlaan.”

Taboe

Geleidelijk aan kwam B.M. (39) uit Knokke bij de politie in beeld als mogelijke verdachte. Hij werd na een brand meermaals ter plaatse opgemerkt en gedroeg zich volgens het parket vreemd. “Hij reageerde onbewogen, zelfs toen z’n eigen Volkswagen Passat in vlammen was opgegaan bij de zwaarste brand. Tijdens z’n verhoor kreeg hij het woord “brand” nauwelijks over z’n lippen. Het leek een soort taboe te zijn. Bovendien ontstond bijna elke brand op een plaats waar de beklaagde woonde of z’n auto stalde.” Volgens de gerechtspsychiater pleegde B.M. de feiten uit een vorm van wraak tegenover z'n invalide moeder, die bovendien bijkluste als prostituee.

Zijn advocaat Yen Buytaert deed dat echter af als nonsens. Hij vroeg met succes de vrijspraak voor zijn cliënt. “De speurders hanteerden een tunnelvisie”, pleitte de raadsman van B.M.“ Tijdens het onderzoek kwam een andere verdachte in beeld. Hij had een sleutel van de garage waar de zwaarste brand ontstond en dook de morgen na de brand plots op aan dat gebouw. Wat deed hij daar en waarom was hij minder verdacht dan mijn cliënt? Bovendien oordeelde de branddeskundige dat die zwaarste brand niét aangestoken werd en een accidentele oorzaak kende. Een deskundige van de verzekeringsmaatschappij oordeelde nadien dat het vuur mogelijk ontstond door benzine onder de dieselwagen van mijn cliënt. Maar ook hij gaf geen uitsluitsel over de precieze oorzaak.”