Dertiger krijgt 2 jaar cel voor phishing, maar zogenaamde 'money mules' worden vrijgesproken

09 januari 2020

15u02 0 Knokke-Heist Een 32-jarige Antwerpenaar heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor phishing. Drie zogenaamde ‘money mules’ stonden mee terecht, maar werden donderdagmorgen vrijgesproken.

De politie Damme/Knokke-Heist startte in april 2018 een onderzoek op, toen ze een klacht ontvingen van een slachtoffer. De vrouw had in een e-mail op een link geklikt om haar bankkaart te vernieuwen. Het bleek om een geval van phishing te gaan. Het slachtoffer werd omgeleid naar een valse website, waar ze met haar kaartlezer enkele gegevens moest invoeren. In werkelijkheid werd ze 20.000 euro afgetroggeld. Gelukkig kon de vrouw het grootste deel van dat bedrag recupereren.

Het geld belandde eerst op de rekening van E.B. (31), een vrouw uit Assenede. Zij was door Yassine T. gerekruteerd als ‘money mule’: ze had haar bankkaart en code ter beschikking gesteld van de bende. Ook een 22-jarige man uit Wommelgem en 25-jarige Kameroense uit Antwerpen vervulden die rol en moesten voor de rechter verschijnen. De rechter oordeelde donderdagmorgen dat de ‘money mules’ niet wisten dat hun bankkaart zou gebruikt worden om inkomsten uit phishing wit te wassen. Hij baseerde zich daarvoor op chatgesprekken, waarin E.B. zich kwaad had gemaakt op Yassine T. toen de ware toedracht naar boven kwam. De Antwerpenaar kreeg als mededader aan de phishing zelf wél een celstraf opgelegd. Hij werd voor 2 jaar naar de gevangenis gestuurd.