Derde editie POC-Duatlon in Knokke-Heist Mathias Mariën

27 mei 2019

09u45 0 Knokke-Heist Op zaterdag 1 juni organiseren De Jumpers de derde editie van de POC-duathlon. Deze wedstrijd bestaat uit een loopgedeelte van 5 km, een fietsproef over 28 km en een afsluitende loopproef van 2,5 km met start en aankomst in Ramskapelle.

De wedstrijd start om 15 uur aan het kerkpleintje in Ramskapelle. De eerste loopproef stuurt de deelnemers door het dorpscentrum door de Vrijestraat, Vouwte en Ommegang naar de Heistlaan, via Sasstraat naar de Vaartdijk, waar gelopen wordt tot het keerpunt en terug via de Ramskapellestraat, Aaishove en via het centrum naar de wisselzone aan de Vouwte. Voor het fietsen worden de Spelemanstraat, Westkapellestraat, Herenweg, Dorpsstraat, Waterstraat, Jonckheerestraat en Ramskapellestraat gebruikt om terug te keren in de wisselzone en aan het afsluitende looponderdeel te beginnen. Dit leidt de deelnemers via de Ramskapellestraat over het brugje naar de Heistlaan, om vervolgens terug de Ramskapellestraat naar Aaishove te volgen, waarna het rechtstreeks richting aankomst ter hoogte van de kerk leidt.

Verkeersmaatregelen

Politie en seingevers staan in voor de verkeersregeling en beveiliging langs het parcours. De bewoners langs het parcours kunnen hun woonst tijdens de wedstrijd enkel verlaten rijdend in dezelfde richting van de deelnemers. Politie zal hen bij de eerste gelegenheid van het parcours leiden. Terugkeren naar de woonst is eveneens mogelijk in die mate dat dit op een veilige manier kan gebeuren en rijdend in dezelfde richting van de deelnemers. Bewoners van Molenstede dienen ook rekening te houden met deze rijrichting: wegrijden enkel richting Dorpsstraat en terugkeren via de Rustoordstraat.

