Deel een foto van jezelf ‘in je kot’ en win een vijfgangenmenu Mathias Mariën

26 april 2020

09u47 0 Knokke-Heist De dienst Toerisme van Knokke-Heist organiseert via sociale media een opvallende fotowedstrijd: een dagje Knokke-Heist ‘in uw kot’.

Creatieve geesten kunnen de Knokke-Heistse gezelligheid proberen nabootsen in hun eigen huis of tuin. Wie een plaatje deelt op Facebook of Instagram met de hashtag #mykh, maakt kans op enkele ‘lekkere’ prijzen aangeboden door restaurant Vinum & Sensum. Het prijzenpakket bestaat uit een vijfgangenmenu voor twee personen ter waarde van 250 euro, een ‘wine & tapas-tasting’ voor twee personen ter waarde van 100 euro en twee glazen champagne met een assortiment oesters ter waarde van 60 euro.