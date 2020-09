Dealer schrijft liefdesbrief naar vrouw en steekt opvallend cadeautje erbij: politie vindt speed in enveloppe Siebe De Voogt

24 september 2020

15u50 0 Knokke-Heist Een 47-jarige man uit Heist riskeert in de Brugse rechtbank 2 jaar cel voor de verkoop van heroïne. Dat was niet de eerste keer dat hij dealde, en blijkbaar ook niet de laatste keer. Intussen ontving de procureur immers al een nieuw dossier tegen Peter D. rond een bijzondere liefdesbrief die hij deponeerde in de brievenbus van een vrouw.

Peter D. werd al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten en donderdagmorgen stond hij opnieuw terecht voor de verkoop van heroïne. Op 30 september vorig jaar zag de politie hem op straat lopen met een andere druggebruikster. Bij een fouillering troffen ze bij de man een kleine 50 gram heroïne aan.

Lieve man... als hij niet gebruikt

Volgens het parket werden in de gsm van D. drugsgerelateerde contacten aangetroffen. Uit verklaringen van afnemers wordt afgeleid dat de man iets meer dan 200 gram heroïne aan de man bracht. Tijdens het onderzoek werd D. op 15 april voorwaardelijk vrijgelaten, maar hij hield zich allerminst aan z'n voorwaarden. De veertiger vloog prompt weer achter de tralies. “Mijn cliënt is een lieve, brave man als hij niet gebruikt”, pleitte zijn advocaat Mathieu Langerock, die om een voorwaardelijke straf vroeg. “Hij heeft echt begeleiding nodig.”

De procureur leek niet echt overtuigd van de goede bedoelingen van D. Ze haalde tijdens de zitting aan dat ze woensdag al een nieuw dossier op haar bureau kreeg. “De beklaagde zou kort nadat hij vrijkwam een liefdesbrief gedeponeerd hebben in de brievenbus van een vrouw, met speed erbij”, stelde ze.

Wellicht zal D. zich later nog voor de rechter moeten verantwoorden in dat dossier. In de zaak rond de heroïneverkoop kent hij op 22 oktober z'n straf.