De Kletse Kieten en FC MLF zorgen voor warme voeten tijdens de Warmste week Siebe De Voogt

29 november 2019

16u56 0 Knokke-Heist De Knokke-Heistse wielerclub De Kletse Kieten en voetbalploeg FC MLF slaan de handen in elkaar en zetten zich samen in voor het goede doel. In het kader van de Warmste Week verkopen ze sokken en snacks.

De inzamelactie vindt zaterdag tussen 18 en 21 uur plaats in de kantine van Stadion De Taeye in Heist. De opbrengst gaat naar de Hendrik Foundation. Drie jaar geleden verongelukte Hendrik Van Dale. In zijn testament vroeg hij aan zijn ouders om zijn spaarcenten aan een goed doel te schenken. Het bleef niet bij een eenmalige actie, want jaarlijks worden er evenementen georganiseerd om Hendriks laatste wens in eer te houden. De twee jonge Knokke-Heistse verenigingen willen er zaterdag alvast een gezellige avond van maken en hopen op heel wat belangstelling.