David en Céline openen nieuw restaurant en maken al voor opening kans op prestigieuze prijs: “Dag en nacht met inrichting bezig geweest” Mathias Mariën

05 november 2019

15u05 0 Knokke-Heist Aan het Duinenwater in Knokke-Heist opent op 22 november restaurant Blanco de deuren. David Cantré en Céline Buysse mikken op een combinatie van de Mexicaans/Mediterraanse keuken én willen scoren met hun interieur. Daarvoor sleepten ze nog vóór de opening een nominatie voor ‘beste design’ in de wacht. “We willen dat mensen zich hier thuis voelen en tegelijk ook op reis”, zegt Céline.

“Restaurant Blanco is de nieuwe culinaire getaway in Knokke-Heist. Hier geniet jong en oud van sharing food, zuiderse flavours en special drinks (with a story). Je proeft er een originele mix tussen de Mexicaanse en mediterrane keuken. The catch of the day, een stevig stukje vlees of eerder fan van taco’s? Chef David Cantré geeft er zijn eigen toets aan.” Toegegeven, de promotie van het nieuwe restaurant spreekt tot de verbeelding en doet meteen zin krijgen in een bezoek. Uitbaters David Cantré (34) en Céline Buysse (36) leggen momenteel de laatste hand aan de inrichting en verwelkomen op 22 november de eerste gasten. Voor chef-kok David kent de horeca nog weinig geheimen, maar grafisch vormgeefster Celiné staat in ‘Blanco’ voor haar vuurdoop als gastvrouw. Een rol die ze de eerste maanden op zich zal nemen, maar nadien weer zal afbouwen door haar drukke agenda in de grafische sector. Ze runt ook nog een eigen reclamebureau.

Liefde voor Mexicaans eten

De combinatie van Mexicaans/mediterraans oogt in eerste instantie iets minder evident. Chef David heeft echter een goede reden voor de keuze. “Ik ben enorme liefhebber van de Mexicaanse keuken, maar tegelijk vind ik het leuk om er een eigen twist aan te kunnen geven. De combinatie lijkt me daarvoor ideaal geschikt. Tegelijk spreken we een breder publiek aan”, zegt David enthousiast. In het restaurant wordt evenwel minstens evenveel belang gehecht aan de inrichting. Het warm, organisch interieur met afgeronde hoeken werd bekleed met Mortex in zachtroze en lichtblauwe tinten. Het geheel is een mooie blend van natuurlijke materialen en handgemaakte stukken die een cosy, maar tegelijk ‘fancy’ Tulum-vibe uitstralen. “We willen dat mensen zich hier thuis voelen en tegelijk ook op reis”, zegt Céline Buysse. “Er is heel veel werk in het interieur gekropen. Maanden en en stuk was ik er samen met interieurarchitect Anthony Boelaert dag en nacht mee bezig.” Nog voor Céline en David hun eerste gasten ontvangen, zijn ze voor hun inrichting al genomineerd voor ‘Best Restaurant Design’ door VENUEZ, Hospitality Awards. Een grote eer voor het koppel, dat geboren en getogen is in Knokke-Heist.

Trekpleister

Voor de kustgemeente is de komst van Restaurant Blanco in Duinenwater een leuke troef. Het zorgt heel de dag door voor extra va-et-vient op het Keith Haringplein. Je kan er immers terecht voor zowel een lekkere lunch als een heerlijk diner. Het restaurant zal dagelijks geopend zijn van dinsdagavond tot zaterdagavond. De reservaties lopen nu al vlot binnen, maar wie een tafel wil boeken, kan dat via www.blanco-knokke.be.